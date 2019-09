Il no di Elliott ha compromesso l'affare Modric per il Milan. Come scrive Tuttosport, infatti, Boban voleva un rinforzo d'esperienza per la squadra di Giampaolo, individuando nel croato del Real Madrid, Pallone d'Oro in carico, il profilo ideale; ma la scelta politica del fondo americano di puntare su giovani e non calciatori considerati a fine carriera ha fatto la differenza.