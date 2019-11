Due passi avanti e uno indietro. La metamorfosi di Davide Calabria ha sorpreso un po' tutti in casa Milan. Con Gattuso era diventato un terzino affidabile nelle due fasi, quest'anno il numero 2 rossonero è caduto in un vortice di insicurezze e negatività che lo hanno portato a essere inviso a parte della tifoseria. Ragazzo sensibile Davide, i fischi da parte del suo stadio pesano come un macigno sull'autostima. Anche contro la Lazio ha sbagliato tanto, sia in fase difensiva, con i laziali Lulic e Luis Alberto che gli sfuggivano via con troppa facilità nell'ultimo match di campionato, sia in fase di costruzione con troppi errori di natura tecnica.



TRA DELUSIONE E MERCATO - Chi conosce bene Calabria racconta di un ragazzo molto deluso dalla situazione che sta vivendo: da oltre dieci anni al Milan, pensava di essersi meritato la fiducia di tutto l'ambiente. Sull'attaccamento ai colori, in effetti, c'è poco o nulla da eccepire. Ma la sensazione è che si sia rotto qualcosa, lo stesso giocatore sta riflettendo molto senza escludere niente a priori: anche l'addio al club che lo ha fatto crescere e diventare professionista. Lo stallo sul rinnovo (anche se dall'entourage è ancora viva la convinzione che la promessa estiva si tramuterà presto in un nero su bianco) è la prova che Boban e Maldini vogliano prendere del tempo per valutare il tutto, anche eventuali offerte. Perchè una eventuale cessione del classe 1996 farebbe registrare una plusvalenza totale come fatto in passato con Locatelli e Cutrone.



E IL SIVIGLIA... - Resiste la pista che porta al Siviglia: il suo procuratore Alessandro Lucci ne ha discusso col ds andaluso Monchi, tanto che nell'ultima esibizione del Milan a San Siro contro la Lazio vi erano degli uomini di fiducia dell'ex dirigente della Roma. Segnale che un interesse c'è, vedremo se si trasformerà in una vera e propria trattativa. Il valore del cartellino di Calabria si aggira sui 18 milioni di euro.