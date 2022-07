Dopo l'incontro di ieri, la trattativa per l'approdo dial Milan procede spedita: infatti, pur rimanendo aperte sia questa pista sia quella che porta ad, i riflettori sono adesso puntati sul belga, che ha un ingaggio meno pesante e risulta graditissimo alla proprietà.De Ketlaere e il Milan hanno trovato la quadra su. La trattativa con il giocatore è agli ultimi dettagli, poi sarà la volta di chiudere quella con il Club Bruges.I rossoneri devono riuscire a toccare quota, con una mano importante che può arrivare dall'inserimento nell'affare dei giovani, attaccante e portiere. I belgi non sembrano intenzionati ad abbassare le proprie pretese, ma l'intesa con il giocatore sta assumendo contorni definiti e questo è un progresso notevole nell'iter per vedere De Ketelaere in rossonero.Come vi abbiamo raccontato in serata, il Bruges doveva acquistare Muriqi dalla Lazio per 11 milioni, ma il trasferimento è saltato. Che questo inconveniente possa rallentare l'avanzamento dell'affare De Ketelaere, dato che il reparto, quello offensivo, è lo stesso?