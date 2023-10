si è risvegliato. La doppietta di Napoli ha spezzato un digiuno lungo 8 partite per l'attaccante francese, tornato peraltro a segnare su azione per la prima (e la seconda) volta dal gol realizzato contro il Bologna alla 1ª giornata di campionato, il 21 agosto. Le reti di Giroud non sono bastate altuttavia per espugnare il Maradona e non bastano in senso assoluto ai rossoneri nell'ottica di un salto di qualità, per questa stagione ma anche per la prossima. Non è un caso quindi che, nel programmare le mosse per l'estate, la dirigenza rossonera abbia già individuato nella r. Una caccia al bomber di lusso resa possibile anche dagli ottimi risultati ottenuti sul piano economico, risultati che possono supportare e dare slancio alle ambizioni sul mercato del Diavolo, come confermato recentemente anche dal presidente. La lista di giocatori osservati è già ricca numericamente e qualitativamente, d'altronde secondo la strategia adottata dal trio Furlani-Moncada-D'Ottavio per ogni ruolo da rinforzare ci sono sempre almeno. E su questa lista c'è anche- Non un nome nuovo in orbita rossonera quello dello svedese classe 2003,. Sesko era già stato avvicinato dal Milan nel, prima del passaggio dal Salisburgo al Lipsia,. Un dettaglio confermato dallo stesso Basanovic a Sportitalia: "Posso confermare che in passato ho già parlato con il Milan per Sesko, quando c'era Maldini. Però in quel momento non fu possibile il trasferimento, non era il momento giusto". Niente da fare un anno fa, ma nulla è precluso per il futuro come sottolinea lo stesso procuratore: ". Sesko al momento si sente molto bene al Lipsia dove sta proseguendo nel suo percorso di crescita". L'apertura lato giocaatore c'è, il forte gradimento dei rossoneri pure, ma arrivare a Sesko non è semplice. C'è innanzitutto l'aspetto economico, perchéche hanno segnato il passaggio dal Salisburgo al Lipsia, che oggi valuta il cartellino dello sloveno n. C'è anche l'agguerrita concorrenza dalla Premier League, in particolareche da tempo hanno rapporti più diretti con la proprietà austriaca e hanno messo gli occhi sul ventenne.- Dettagli che rendono complicato l'affascinante sogno Sesko e spiegano perché il gigante del Lipsia non sia in cima alla lista della dirigenza rossonera. Lì c'è un altro vecchio pallino del Milan, che gioca in Francia e non è mai uscito dai radar rossoneri., viene considerato un profilo adatto perché alla buona esperienza internazionale abbina un'età ancora giovane (classe 2000), grandi motivazioni e buoni numeri in fase realizzativa (26 gol in 40 presenze complessive la scorsa stagione, 4 in 15 in quella corrente).e Furlani ha chiuso diverse operazioni in passato con il club francese, senza dimenticare la gestione del caso Rafael Leao e del contenzioso con lo Sporting. Possibile un assalto già a gennaio, anche se la cifra necessaria per il canadese è importante:, tanto può bastare per strappare il sì del LOSC e regalare David a Pioli. Sempre viva infine la pista che porta a. Il blitz degli ultimi giorni d'agosto non ha prodotto l'effetto sperato con il Milan costretto a virare su Jovic in extremis, ma l'iraniano non rinnova il contratto con ile va a scadenza al termine della stagione. Una condizione ghiotta, da sfruttare per un attaccante della sua esperienza, una situazione che ha però inevitabilmente attirato anche altre attenzioni. Su tutte quella dell', che già ha vinto l'ultimo derby per un attaccante a parametro zero (): i nerazzurri hanno riallacciato i contatti per portarsi avanti e anticipare la concorrenza, accarezzando anche l'idea di provare ad anticipare l'arrivo a gennaio, nonostante serva un'offerta superiore ai 10 milioni di euro per convincere i Dragoes. Il Milan sta facendo le sue valutazioni, con una certezza: regalarsi un grande numero 9 non è un sogno, ma una obiettivo per il Diavolo.@Albri_Fede90