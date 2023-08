Il Milan è rimasto stregato da Marco Pellegrino, 21 anni, difensore dell'Atletico Platense, club argentino. Moncada si è mosso per portare il giovane talento a Milanello, anche se dovrà fare i conti con la concorrenza della Sampdoria, che ha già presentato una proposta.



DUELLO CON LA SAMP - Da Genova è arrivata un'offerta che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Il Milan è pronto a offrirne circa 6. Il Platense valuta il giocatore sui 10 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore aggiornamento sul difensore che ha un contratto in scadenza tra un anno e mezzo con il proprio club.



L'ALTERNATIVA - Il Milan ha messo gli occhi anche in Grecia. L'osservato speciale è Kostantinos Koulierakis, 19enne difensore centrale del PAOK Salonicco. Il giocatore - scrive il Corriere dello Sport - ha un prezzo leggermente più alto di Pellegrino, ma si trova già nel giro della propria nazionale.