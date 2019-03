Nel corso della lunga intervista concessa a diversi quotidiani nazionali, l'esterno d'attacco del Milan, Hakan Calhanoglu ha confermato come a gennaio ci sia stata la possibilità di lasciare il club rossonero: "​Cessione? E' una domanda che non dovete fare a me, ma al mio agente e al Milan. So che dei club si sono interessati, ma io sto benissimo qui. Vorrei restare a lungo, ma dipenderà dal Milan".