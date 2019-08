Il Milan uscito sconfitto ai rigori contro il Manchester United ha mostrato sicuramente tanti passi avanti, una ritrovata vena offensiva e tanti piccoli segnali di un lavoro, quello di Marco Giampaolo, che sta dando i suoi primi frutti. Nel corso della gara si è visto anche un piccolo esperimento tattico che potrebbe cambiare il futuro di Hakan Calhanoglu.



JOLLY SENZA RUOLO - Già verso il finale della scorsa stagione, il turco partito come esterno d'attacco aveva abbassato il suo raggio d'azione venendo impiegato nel ruolo di mezzala dove oggi anche Giampaolo lo sta utilizzando. Il centrocampista turco ha iniziato anche la gara di ieri da mezzala pura, senza brillare e, al contrario condendo buone giocate a errori banali. Poi, dal momento dell'uscita di Biglia, Calhanoglu è stato provato con risultati discreti da regista davanti alla difesa. Esterno, mezzala, regista e all'occorrenza anche trequartista. A conti fatti Calhanogli può essere definito a tutti gli effetti un jolly per Giampaolo.



FRA IL RISCHIO PANCHINA E IL MERCATO - ​Una duttilità che però, proprio nel giorno dell'ufficialità dell'acquisto di Bennacer, lascia ampi dubbi sul suo futuro. Sì perché la duttilità del turco potrebbe portarlo sempre più spesso rilegato in panchina nel momento in cui tutti i giocatori, da Kessie a Bennacer a Pauqetà (e Bonaventura), torneranno a disposizione. Calhanoglu oggi non è certo della titolarità e, al contrario, è sicuro che per lui le sirene del mercato, soprattutto dalla Bundesliga, non hanno smesso di suonare. E se arrivasse l'offerta giusta, da almeno 25 milioni per il Milan e altrettanto importante come stipendio per lui, il jolly in campo potrebbe anche trasformarsi in jolly di mercato. Lui non vuole lasciare il Milan, ma i rossoneri riuscirebbero a dire no a una piccola plusvalenza e un tesoretto da reinvestire sul mercato?