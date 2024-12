Getty Images

Milan, Camarda titolare con il Milan Futuro: ecco da quanto non giocava in Serie C

38 minuti fa



Il Milan Futuro alla caccia di una vittoria fondamentale per uscire dai bassifondi della classifica del Girone B di Serie C. La formazione Under 23 rossonera, guidata dal tecnico Daniele Bonera, si trova attualmente al 18° posto in classifica, in piena zona playout e un successo permetterebbe alla neonata squadra di Milano di agguantare il Pontedera e di andare a -1 dalla salvezza automatica.



Per centrare il successo si affiderà nuovamente al baby gioiello di Viale della Liberazione, il centravanti classe 2008 Francesco Camarda. Dopo un lungo periodo in prima squadra, con anche il debutto da titolare in casa del Cagliari, il giovane attaccante rossonero torna a disputare una partita con la formazione Under 23 meneghina: era, infatti, dagli 83’ disputati nel pareggio con il Pontedera (datato 3 novembre) che Camarda non giocava con la maglia del Milan Futuro, essendo stato messo spesso a disposizione (fra Serie A, Champions League e Coppa Italia) della Prima Squadra allenata da Paulo Fonseca.