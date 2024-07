Milan, che differenza col mercato di un anno fa: un solo acquisto contro 7, ecco perché

Ildi Pep Guardiola come primo avversario nella tournée statunitense iniziata da poche ore e come seconda occasione di vedere all’opera una versione ancora piuttosto sperimentale del, dopo il pareggio contro il Rapid Vienna di sabato scorso., che negli Usa ha accolto gli ultimi arrivati dagli impegni con le rispettive nazionali - gli idoli di casa Pulisic e Musah - e che si appresta ad abbracciare anche il connazionale Rafael Leao,Quell’che si vedrà direttamente a Milanello non prima del 10 agosto, nella settimana che porta all’esordio in campionato.- Arrivati al 27 luglio,, quando la rivoluzione all’interno dell’area tecnica del club che portò all’addio con Paolo Maldini e Frederic Massara mise al timone il “gruppo di lavoro” integrato dal ds Antonio D’Ottavio e da pochi mesi da Zlatan Ibrahimovic.che la dirigenza rossonera ha provato a disegnare più ad immagine e somiglianza del tipo di calcio immaginato per Stefano Pioli,- 365 giorni più tardi, all’infuori dell’acquisto del sostituto di Olivier Giroud (Morata), sono le priorità di Furlani e Moncada, che confidano di chiudere a stretto giro di posta l’operazionecol Salisburgo e di superare le resistenze del Monaco per. Poi mancherebbe ancora un terzino destro che si giochi il posto con capitan Calabria -è il nome in cima alla lista delle preferenze - e un bomber di scorta maggiormente affidabile rispetto a Jovic.del Borussia Dortmund è la suggestione delle ultime settimane, mentre il romanistapuò diventare l’occasione di fine mercato alle giuste condizioni economiche.Una ragione può essere ricercata nel fatto che, per circa 70 milioni (tra parte fissa e bonus) che hanno contribuito sensibilmente a finanziare una campagna acquisti abbondante e molto aggressiva. Che avrebbe permesso a Pioli di beneficiare di una rosa pressoché completa a poche settimane dall’inizio della Serie A. Una situazione esattamente all'opposto, per ora, rispetto a quella che si trova ad affrontare. Poco aiutato anche dalla presenza di un grande torneo internazionale come gli Europei, che gli ha impedito di contare da subito su molti dei sicuri titolari del suo Milan. Eanche se il CEO Furlani si è espresso dagli Stati Uniti in termini diversi, che piace da tempo al Newcastle e che per una cifra non al di sotto dei 35 milioni di euro può rappresentare la chiave di volta per accendere la scintilla del mercato rossonero.