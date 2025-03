Milan-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

La 29esima giornata della Serie A 2024/25 offre una sfida importante a San Siro:, nell'anticipo delle 18 di sabato,, dopo il ritorno al successo nell’ultimo turno di campionato contro il Lecce. Una vittoria che mancava dallo scorso 15 febbraio, viste le tre sconfitte consecutive incassate.Dall’altra parte, ci saràI lombardi si trovano a metà classifica, a +7 dalla zona retrocessione, ma stanno disputando un campionato di tutto rispetto. Un successo assicurerebbe, con ogni probabilità, un finale di stagione più sereno.

Tutte le informazioni su Milan-Como: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita : Milan-Como

: Milan-Como Data : sabato 15 marzo 2025

: sabato 15 marzo 2025 Orario : 18.00

: 18.00 Canale tv : DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)

: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky) Streaming: DAZN

: Maignan; Walker, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez.. Conceicao.

: Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Diao, Strefezza.. Fabregas.- In casa Milan, la squadra è praticamente al gran completo, con il solo Emerson Royal a essere indisponibile dopo i recuperi in gruppo di Florenzi e Loftus-Cheek. Conceicao pensa di affidarsi a un centrocampo maggiormente fisico, con Bondo e Fofana a fungere da diga per dare spazio a Reijnders sulla trequarti. Leao e Gimenez partiranno dal 1’, ballottaggi invece in difesa fra Gabbia, Thiaw e Pavlovic, in tre per due maglie.Per il Como, invece, Fabregas si affiderà al suo undici tipo, dando grande spazio offensivo alle sue punte di diamante Nico Paz, Diao e Strefezza. Si prevede che l’ex di turno, Patrick Cutrone, parte dalla panchina come arma a gara in corso.

- La sfida tra Milan e Como sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.- Milan-Como sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.- La telecronaca della partita è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico affidato a Massimo Ambrosini.