Milan, contratto pronto per Morata

59 minuti fa

Continua il pressing del Milan per Alvaro Morata. I rossoneri stanno considerando l'ex centravanti della Juventus per rafforzare il proprio reparto offensivo e proseguirebbe nei discorsi relativi all'ingaggio del centravanti spagnolo. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, infatti, il Diavolo avrebbe anche già trovato la quadra per il contratto del classe '92.



Il Milan avrebbe così preparato un contratto valido fino al 2027, e opzione per l'anno successivo, con l'attaccante dell'Atletico Madrid che percepirebbe circa 5 milioni di euro a stagione.