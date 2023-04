Billy Costacurta, ex-difensore del Milan, ha parlato così a Sky Sport del triplice impegno che attende i rossoneri contro il Napoli, partendo da quello di campionato: "Il Milan, a differenza dei partenopei, non può permettersi di mascherarsi. Quest'anno il Milan ha giocato da Milan in poche occasioni: per questo sono incuriosito dalle parole di Pioli in conferenza. Poi l'Europa è l'Europa, ma vedo ancora una grande differenza tra le due squadre".