Diogo Dalot è ormai una certezza per il Milan per quanto concerne gli impegni in Europa League. Il terzino destro portoghese presenta la gara di domani sera contro il Celtic in conferenza stampa."Sì sicuramente abbiamo fatto buone prestazioni, è una competizione molto difficile. La prendiamo sul serio, così come questa gara. Abbiamo partite difficili, ma le stiamo affrontando molto bene”."Il mio inserimento procede bene, l'Italia è un paese simile al Portogallo. La squadra mi ha accolto bene, i primi mesi al Milan sono stati molto positivi".“Una grande squadra con grande storia a livello europeo, hanno sempre giocato Champions ed Europa League. Domani la loro squadra sarà motivata per superare questo periodo difficile”.': "Tutta la squadra mi sta aiutando tanto. Ho voglia di allenarmi e di giocare. Mi stanno aiutando tutti tanto. Io cerco di adattarmi nel modo più veloce possibile. Tutto il club mi stanno aiutando tanto, sono tutti fantastici con me".: “Da quando sono qui ho visto differenze a livello atletico e tattico. Penso che una volta che avrò imparato tanto sotto questi spetti sarò un giocatore più completo nel mio gioco. L’allenatore ci aiuta tantissimo, ha voglia di insegnarci, questo è bellissimo. Il bel rapporto c’è tra mister e giocatori, ma anche tra compagni”.: “E’ una filosofia nel quotidiano, noi vogliamo lavorare ogni giorno. Lavoriamo partita dopo partita, adesso contro il Celtic, ci alleniamo per vincerla. Poi penseremo alla prossima partita. Questo è il segreto dei nostri risultati”.E: "Il Milan è una grande squadra, ha una grande squadra. Vogliamo arrivare in alto, ma dobbiamo lavorare sodo. Con questa mentalità possiamo raggiungere i nostri obiettivi".