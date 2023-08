Un annoal, un anno che il belga vuole dimenticare. Ilveniva ufficializzato l'arrivo del trequartista classe 2001 dal, l'affare più costoso dell'estate post scudetto e il colpo voluto fortemente danelle casse dei belgi e un, una scommessa per un Diavolo alla ricerca del 10 a cui affidare il futuro. Dodici mesi dopo le aspettative sono solo un lontano ricordo e ora per CDK si aprono le porte d'uscita, con l'pronta ad offrirgli una nuova occasione.- Era partita anche bene l'avventura in rossonero per De Ketelaere, che appena cinque giorni dopo la firma con il Milan si era presentato con una. Gol e personalità, il biglietto da visita mostrato a Stefano Pioli che ha iniziato a conoscerlo e a dargli i primi scampoli di gioco contro Udinese e Atalanta.nel gol che ha stappato l'incontro.. Nessun gol dal trasferimento a Milano, per trovare l'ultimo bisogna tornare all'1 aprile 2022, penultima giornata della Jupiler Pro League giocata con il Bruges.- Difficoltà emotive più che tecniche per De Ketelaere, certificate dalla scarsa incisività in campo che ha portato Pioli a utilizzarlo spesso ma più per scampoli di partita, preferendogli il più rodato Brahim Diaz. I numeri di Charles, in questo senso, non lasciano spazio a dubbi:fino alla doppia semifinale con l'Inter. Nel complesso con il Milan, con un solo assist a referto.L'anno da dimenticare con il Milan ha avuto poi inevitabili conseguenze anche sugli impegni in nazionale. Nel 2022 il Belgio lo convocava e lo schierava da titolare nelle amichevoli con Irlanda e Burkina Faso e giocava qualche minuto anche in Nations League (Polonia due volte, Galles, Olanda), test che gli hanno permesso di strappare il pass per il Mondiale in Qatar, in cui ha giocato solo 15' contro il Marocco. Le difficoltà con il Milan tuttavia hanno alimentato i dubbi del Belgio fino a una decisione forte,, due pareggi e una sconfitta che hanno chiuso anzi tempo il cammino dei Diavoli Rossi. Tra Milan e Belgio un anno da dimenticare per De Ketelaere che sogna il rilancio, Bergamo è pronta a offrirgli una nuova opportunità.@Albri_Fede90