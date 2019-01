Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria col Genoa: "Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una grandissima partita".



SU HIGUAIN - "Le scelte sono del giocatore, ci saranno dei motivi. Un grosso in bocca al lupo, per me lui è un amico e lo stimo tanto".



SULL'OBIETTIVO CHAMPIONS - "È ancora lunga, però l'importante è essere lì e non mollare niente. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo pronti per affrontarle tutte".



SUL NAPOLI - "Io faccio il tifo per loro, sono un grande estimatore. Sono contento, però le due partite speriamo di vincerle".



SULLA SUPERCOPPA - "Brucia ancora la sconfitta di Jeddah, l'importante era ripartire con l'obiettivo del quarto posto. Siamo lì, già pensiamo alla prossima. Questa è ormai andata"