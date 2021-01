Leo Duarte saluta il Milan, è ormai a un passo dall'Istanbul Basaksehir. Il difensore brasiliano classe '96 si è recato in Turchia per sostenere le visite mediche di rito con il club della capitale, ultimo passaggio formale prima della firma del contratto e dell'ufficialità dell'affare.



I DETTAGLI - L'accordo tra i due club è stato definito: Duarte lascia il Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del Basaksehir. Atteso solo il buon esito degli esami per mettere nero su bianco e chiudere l'operazione.