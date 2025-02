Milan, è scoppiata la Joao Felix mania: c'è la prelazione per giugno

. La luce del talento portoghese ha già illuminato la fase offensiva del Diavolo sia contro la Roma che in campionato contro l'Empoli. Accelerazioni, tocchi di suola, colpi di tacco e lo scavetto: Joao è un giocatore costantemente in missione verso la perfezione estetica. In antitesi con la mentalità di Zlatan Ibrahimovic che gli chiede di essere concreto. Di fare gol, tanti gol per riportare la squadra in Champions League. Ma allo svedese si illuminano gli occhi quando parla dell'ultimo arrivato in casa rossonera: da un lato la soddisfazione del dirigente che ha messo a segno un gran colpo di mercato, dall'altro quello dell'ex giocatore che riconosce sia la personalità che il talento del nazionale portoghese.

Ragionare partita dopo partita senza farsi prendere dalla fretta di avere tutto e subito. Joao Felix ha indicato la via in conferenza stampa, in perfetta simbiosi, questa volta, con il tecnico Sergio Conceicao.d, in palio ci sono gli ottavi di Champions League. Joao, salvo sorprese, sarà in campo per determinare: scavetto o tocco di punta non cambia, serve un gol per indirizzare la qualificazione verso Milano.

- "Una volta che si è presentata questa opportunità ne abbiamo parlato internamente prima di chiuderla in poco tempo". Zlatan Ibrahimovic ha raccontato così di una trattativa impostata e portata a termine con grande abilità da Jorge Mendes. L'operazione con il Chelsea si è chiusa. La JoaoFelix-mania, esplosa tra i tifosi, può portare il ragazzo a spingere per rimanere in rossonero: è scoppiato il colpo di fulmine già nell'esordio contro la Roma.