Il Milan Femminile vince e convince. Con un netto 3-0 contro la Juventus, la squadra rossonera consolida il primato in classifica e vola a quota 16 punti in solitaria. Allo stadio Franco Ossola di Varese, la squadra di Carolina Morace supera quella di Rita Guarino, in un match che vedeva le due formazioni appaiate in vetta prima del fischio iniziale.



Parte forte la Juventus, che nel primo tempo va più volte vicina al gol, senza però riuscire a battere Korenciova. Nella ripresa la Juve sfiora la rete con Galli, che colpisce il palo interno a pochi secondi dall’inizio del secondo tempo. Dopo è un monologo rossonero in campo: prima la rete di Moreno, che calcia da fuori area e batte il portiere avversario con il secondo gol in campionato. Al 59’ arriva il 2-0 con Giacinti che supera Giuliani con un tocco dal limite dell’area piccola. Il tris è di Sabatino, che chiude la partita al 63’. Milan cinico: tre reti in meno di quindici minuti per la formazione di Carolina Morace. Milan Femminile al primo posto con 16 punti, segue la Juve a 13, poi la Fiorentina a 12 con una partita in meno.