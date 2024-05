Milan, Fonseca resta in corsa per la panchina. Ma spunta una concorrente

Non c’è solo Sergio Conceiçao in lizza per la panchina del Milan, che al termine di questa stagione si separerà da Stefano Pioli. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, rimane assolutamente in piedi la candidatura di un altro tecnico portoghese, quel Paulo Fonseca grande protagonista alla guida del Lille. L’ex di Porto e Shakhtar Donetsk, che ha già allenato in Italia dirigendo la Roma dall’estate 2019 al maggio 2021, è in lizza per il titolo di miglior allenatore dell’attuale Ligue 1, che vede la sua squadra al quarto posto e in lizza per il terzo, che garantirebbe la partecipazione ai play-off di Champions League., con cui ci sono stati già dei contatti, il tecnico classe ‘73che, salvo colpi di scena, non confermerà Gasset, arrivato per sostituire l’esonerato Gattuso e ancora in lizza per la conquista dell’Europa League dopo aver pareggiato per 1-1 la semifinale di andata con l’Atalanta.- Dopo gli inizi al, Fonseca ha proseguito la sua carriera al- con cui ha conquistato una Supercoppa portoghese nel 2013 - per poi dirigere(una coppa nazionale nel 2016) e lodal 2016 al 2019, con un bottino di 3 campionati ucraini, altrettanti coppe nazionali ed una Supercoppa. Poi l’avventura allaed infine l’approdo al Lille nell’estate, portato fino ai quarti di finale di Conference League nel corso dell’attuale stagione.