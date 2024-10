Milan, Fonseca scarta il turnover: ha solo 12/13 titolari

Getty Images

Il dato è eloquente:. Pavlovic è partito titolare in due occasioni, Loftus-Cheek in tre.Le ragioni sono principalmente due: l’avvio stentato ha portato il tecnico portoghese a cercare l’equilibrio in undici base e le cosiddette riserve non stanno performando come dovrebbero.- Chukwueze e Loftus-Cheek, come già raccontato in precedenza, rappresentano le più delusioni. Entrambi godono della stima dell’allenatore ma, per motivi diversi, non riescono a garantire un apporto di rilievo alla causa.Entrambi sono da recuperare nel minor tempo possibile perché è impensabile che il Milan possa affrontare tutta la stagione sempre con gli stessi undici.

Una missione da non fallire per Fonseca é quella del, entrambi finiti nel dimenticatoio nelle ultime due settimane. Soprattutto il primo potrà diventare importante per far rifiatare Fofana. Paulo chiederà ai due di crescere dal punto di vista della personalità. Jovic é il caso più spinoso: per il tecnico portoghese risulta sempre più difficile motivare un ragazzo che non gioca praticamente mai in campionato e non è stato inserito nella lista per la Champions League. Per caratteristiche tecniche Luka fa fatica a entrare nelle logiche di questa squadra dove alla seconda punta viene chiesto di lavorare tanto anche in fase difensiva. La soluzione più logica è quella di una cessione a gennaio con il Milan che andrebbe su un profilo con caratteristiche diverse rispetto al serbo.