Milan, ora decide Furlani: cambiano le tempistiche sulla scelta del nuovo ds, il programma del CEO rossonero

Il viaggio di Giorgio Furlani a New York, alla presenza di due legali di fiducia, non aveva certo l'obiettivo di visitare la statua della Libertà.dopo una stagione che è stata la fiera degli errori. Zlatan Ibrahimovic aveva incontrato di persona, con Gerry Cardinale, i possibili candidati alla poltrona di direttore sportivo: Igli Tare, Andrea Berta e Fabio Paratici. Una mossa che non è stata affatto gradita dall'uomo forte del fondo Elliott.

Furlani è tornato venerdì dal viaggio negli Stati Uniti con le conferme che voleva.Il suo candidato è Massimiliano Allegri e su questo nome ha trovato anche la convergenza di Gerry Cardinale.E per il Milan, che ha sempre parlato con orgoglio di un gruppo di lavoro ben assemblato, sarà importante che i due trovino una sintesi produttiva mettendo da parte le proprie situazioni personali.

La prima novità significativa è sulle tempistiche sulla scelta del nuovo ds: Ibrahimovic voleva chiudere la pratica entro metà marzo, Furlani si prenderà più tempo per avere modo di confrontarsi personalmente con ogni candidato. Per il CEO rossonero si arriverà almeno a fine mese per ultimare il casting. L'idea sarebbe quella di affidarsi a un profilo che condivida la visione del club sulle scelte collegiali e sulla ricerca di equilibrio tra lato sportivo e quello economico.allo stato attuale non è il candidato in pole. Particolarmente importante anche il colloquio, in programma, con Igli Tare: il dirigente albanese è stato scelto da Ibrahimovic, con il quale ha già una base di accordo, ma potrebbe diventare una soluzione di buon senso considerando anche il rapporto, ottimo, che ha con Moncada. I: il dirigente pescarerese è un outsider che può scalare posizioni. Tutto, però, passerà da un Giorgio Furlani uscito rinforzato dal vis a vis americano con Gerry Cardinale.