Milan Futuro-Ascoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ancora a caccia della prima vittoria in campionato. I rossoneri, nella quarta giornata del Girone B di Serie C, ospitano l'retrocesso dalla Serie B e chiamato a disputare la stagione del riscatto per tornare subito in cadetteria.I marchigiani, a differenza dei rossoneri fermi a un punto, ne hanno ottenuti quattro ma hanno giocato una partita in più (Torres-Milan Futuro del terzo turno, infatti, come consentito dal regolamento è stata rinviata al 18 settembre a causa degli impegni con le Nazionali di diversi calciatori - ne bastano tre - che ha ridotto la rosa del Diavolo).

In questa pagina troverete le info su Milan Futuro-Ascoli: formazioni, data, orario, copertura tv e diretta streaming del match.Milan Futuro-Ascoli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (252) e in streaming su NOW e Sky Go.

Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Vos, Fall; Camarda. All. Bonera.Livieri, Menna, Curado, Piermarini; Alagna, Varone, Bando, Cozzoli; Tremolada, Corazza, Achik. All. Carrera.