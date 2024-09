Milan Futuro-SPAL: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Se lagrazie a due vittorie consecutive ha già risalito la china dopo la penalizzazione di 3 punti, ilsi ritrova in fondo alla classifica del Girone B di Serie C e a secco di successi.I ferraresi nella sesta giornata fanno visita ai rossoneri, sconfitti di misura a Rimini e ancora incapaci di rompere il ghiaccio. La squadra di Dossena, invece, battendo il Carpi nell'ultimo turno ha bissato il blitz di Sestri Levante salendo a quota 4.Tutto ciò che c'è da sapere su Milan Futuro-SPAL: data, orario, formazioni, canale tv e dove vedere in diretta streaming la partita.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Milan Futuro - Spal in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Milan Futuro-SPAL sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e visibile in streaming su NOW e su Sky Go.