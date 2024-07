Milan Futuro, vicino l'arrivo di Samuele Longo, ex promessa dell'Inter

41 minuti fa



Nuovo acquisto in vista per il Milan Futuro: nel prossimo e primo campionato di Serie C, a vestire la maglia rossonera potrebbe essere un'ex Inter. Lo scrive MilanNews, secondo cui il club starebbe pensando a Samuele Longo, ex attaccante nerazzurro.



LA CARRIERA - Trentaduenne e libero da contratti, la punta si trasferirebbe a parametro zero. Arriverebbe da fuoriquota e occuperebbe uno dei quattro slot di cui le formazioni Under 23 possono usufruire. Esploso nel settore giovanile dell'Inter e reputato uno dei migliori talenti della sua generazione, anche nelle nazionali di categoria, ci si attendeva molto dalla sua carriera. Longo l'ha passata soprattutto all'estero, giocando con le maglie di Espanyol, Valencia, Rayo Vallecano, Cagliari, Frosinone, Girona, Tenerife, Huesca, Cremonese, Deportivo La Coruña, Venezia, Vicenza, Modena, Dordrecth, Lamia e Ponferradina.