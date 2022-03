Prima della sfida con l'Empoli, il difensore rossonero Matteo Gabbia è intervenuto a Milan TV: "Serve continuità. Siamo molto concentrati perché Napoli ormai è passata. Ci siamo allenati bene, dobbiamo cercare di portare a casa il risultato in tutti i modi. I tifosi ci danno tantissima carica, ci stanno seguendo sempre sia in casa che in trasferta e sono di grande sostegno per noi. Prestazioni affidabili in difesa? Spero che continuerà ad essere così fino alla fine. Siamo tutti ottimi difensori, ci alleniamo bene e cerchiamo di migliorare i nostri difetti".