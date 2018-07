Sembra essere ad un passo dalla soluzione una delle telenovele più lunghe dell'attuale estate calcistica. Andrea Bertolacci dovrebbe presto passare a titolo definitivo al Genoa. Ne è convinta l'emittente Primocanale la quale sul proprio sito internet racconta come anche l'ultimo veto, quello di Rino Gattuso, alla cessione del centrocampista romano sia ormai destinato a cadere.



Il tecnico del Milan, spinto più dalle esigenze di bilancio della sua società che da una convinzione tattica, si sarebbe persuaso a lasciar partire quello che lui reputava potesse essere una valida alternativa ai titolari, soprattutto in caso di riammissione in Europa League dei rossoneri. Le criticità economiche del Diavolo e l'esigenza di compensare eventuali nuovi arrivi con le cessioni degli esuberi hanno però fatto cambiare idea all'allenatore calabrese che dunque non si opporrebbe più ad un addio di Bertolacci.



Il 27enne laziale è quindi pronto a tornare in rossoblù dove è già stato protagonista nell'ultima stagione, in prestito, e prima ancora nel triennio 2012-2015. Ad attenderlo un quadriennale da 1,1 milioni di euro annui, mentre al Milan dovrebbero essere corrisposti circa 5 milioni.