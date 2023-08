Dopo il fulmine a ciel sereno della trattativa conclusa ieri, oggi Junior Messias si sottoporrà alle consuete visite mediche e potrà diventare un nuovo calciatore del Genoa. L’accordo per il trasferimento dell’ex Crotone è stato trovato su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il costo dell’operazione è sui 3 milioni di euro totali con 500mila euro per il prestito e 2 milioni e mezzo per il riscatto. Il brasiliano si legherà ai rossoblù con un contratto di 2 milioni più bonus della durata di 3 anni e, prima di firmare con il club ligure, rinnoverà con i rossoneri fino al 2025 vista l’attuale scadenza nel 2024.



VISITE - Cosa manca per l’ufficialità? Solo le visite mediche. Il 31enne brasiliano è alle prese con un infortunio al ginocchio che però non desta particolare preoccupazione. L’iter è slittato per l’arrivo di Koni De Winter al Genoa e ora Messias sarà sottoposto ai controlli nel pomeriggio, intorno alle 16, alla casa della salute di Multedo, la clinica fiduciaria del Genoa, a pochi minuti dal centro sportivo di Pegli.