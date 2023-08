Colpo a sorpresa per il Genoa. Il club ligure, tramontata la pista che portava al presito di Cesare Casadei dal Chelsea, è molto vicino a concludere l'operazione con il Milan per l'arrivo di Junior Messias, esterno offensivo ex Crotone chiesto dal tecnico Alberto Gilardino, come riportato da Sky.



IL RISCATTO DAL CROTONE - Il club rossonero quindi si libera di un altro calciatore in uscita, dopo Ante Rebic: rilevato nell'estate 2021 in prestito a 2.6 milioni da Paolo Maldini e Ricky Massara, è stato poi riscattato al ribasso dai calabresi per 4.5 milioni, dopo che la cifra pattuita era di 5.4 milioni, e ha firmato un contratto fino al 2025.



DOMANI LE VISITE COL GENOA - Il classe 1991, 141 presenze tra Crotone e Milan tra Serie A e Serie B, lascia i rossoneri in prestito con obbligo di riscatto: è fermo dal 24 luglio quando, nel corso dell’amichevole col Real Madrid, ha rimediato un risentimento al retto femorale della coscia sinistra, con il rientro previsto per l'inizio del campionato. Domani Messias sarà a Genova per le visite mediche e la conseguente firma sul contratto, prima dell'ufficialità.