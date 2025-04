Milan, Gimenez non gira: incompresioni con Conceicao, ecco cosa sta succedendo

L'ultimo era arrivato nella vittoria di misura contro il Verona che ha portato proprio la sua firma. Allo stato attuale l'investimento da quasi 35 milioni di euro, bonus compresi, non sta ripagando ma dal club rossonero la fiducia nei confronti dell'ex Feyenoord è rimasta intatta. In ribasso quella, però, di Sergio Conceicao che nelle ultime tre uscite gli ha preferito- Dall'Eredivisie alla serie A cambia tanto, forse tutto. Da un campionato dove si segna sempre tanto a uno dove i dettagli fanno la differenza tra esaltazione e depressione. Gimenez ha sicuramente bisogno di tempo per capire come può fare male nel campionato, trovare quella continuità in fase realizzativa che aveva mostrato al Feyenoord.E la concorrenza si è fatta spietata con un Abraham finalmente decisivo e uno Jovic in una condizione fisica molto brillante.

Sergio Conceicao, in questa fase della stagione, sta andando avanti dritto per la sua strada. Sicuramente Abraham in questo momento è in una condizione fisica e mentale molto buona, nettamente migliore rispetto a quella dima allo stesso tempo il tecnico portoghese sta facendo poco per cercare di valorizzare quello che è stato l'investimento economico più importante fatto dal Milan in questa stagione.. Una situazione di campo in un momento non facile per tutti Ora tocca al nazionale messicano risollevarsi soprattutto in vista della prossima stagione che vedrà un Milan diverso sia nella conduzione tecnica che nella composizione della rosa.