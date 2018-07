Come raccontato da Sky Sport, nelle ultime giornata il futuro di Gonzalo Higuain è sempre più in bilico tanto da aver in questi giorni mandato degli sms a compagni e amici del Milan per capire la situazione societaria. Lui direbbe sì, ma è difficile, praticamente impossibile che il club rossonero possa però permettersi l'acquisto del Pipita che guadagna 7,5 milioni di euro annui e viene valutato 60 milioni.