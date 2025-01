AFP via Getty Images

Milan, i dettagli definitivi della cessione di Okafor al Lipsia

Daniele Longo

20 minuti fa



Nella giornata di ieri Noah Okafor ha lasciato Milano per volare in Germania: ad attenderlo c’è il Red Bull Leipzig. L’esterno svizzero non era molto convinto di lasciare il club rossonero ma dopo un lungo colloquio con i suoi agenti e la dirigenza rossonero ha dato il proprio via libera. L’operazione si è chiusa in prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto a 24 milioni ( in caso di acquisizione definitiva per Okafor pronto un contratto di 4 anni con il club tedesco).