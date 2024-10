Milan, i tifosi rimpiangono Kalulu: ecco perché Ibrahimovic ha deciso di venderlo alla Juventus

Nella notte della Red Bull Arena laha realizzato una vera e propria impresa battendo il Lipsia nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Di Gregorio.ringrazia, sopratutto, l’estro di Conceiçao, il talento di Vlahovic e la solidità di unsi è trasformato in un autentico muro sul quale si sono spente le velleità dei tori rossi. Pierre si è reso protagonista di una delle migliori prestazioni della carriera: un solo passaggio sbagliato in tutti i 90 minuti di gioco, almeno due interventi decisivi nel finale e una straordinaria capacità di esaltarsi negli schemi difensivi del tecnico bianconero.

. Pierre era uno degli eroi dello scudetto, il giovane arrivato in punta di piedi che diventa grande. Un ragazzo che con la sua simpatia aveva conquistato tutto il mondo Milan, dai giocatori ai magazzinieri.. Due sono le critiche mosse a Moncada e Ibrahimovic:. Dal punto di vista del club di via Aldo Rossi le valutazioni sono state diverse:Senza dimenticare l’aspetto meramente economico: con il riscatto del francese nelle casse del Milan entreranno circa 21-22 milioni da segnare come totale plusvalenza.

Kalulu è un ragazzo serio e un professionista esemplare ed ambizioso. Ci ha pensato a lungo prima di accettare la Juventus perché voleva essere convinto totalmente della scelta per dare il 100%.Al termine della stagione 2024/25, la Juventus avrà la possibilità di acquistare il calciatore a titolo definitivo,E il riscatto ora è una mera formalità da espletare nei prossimi mesi.