Il Fenerbahçe insiste per Rade Krunic ma per il momento i turchi non sono ancora arrivati ai 10 milioni di euro richiesti dal Milan. Intanto, in quel di via Aldo Rossi, si comincia a pensare al possibile giusto sostituto: come riporta Relevo, i rossoneri stanno pensando anche a Marten de Roon, mediano classe 1991 dell'Atalanta.