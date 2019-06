Incertezza totale in merito al futuro di André Silva: il Siviglia, infatti, non riscatterà il cartellino del portoghese. Il giocatore tornerà al Milan, ma è possibile che i rossoneri cerchino nuove acquirenti. Negli ultimi giorni si è parlato della Roma, ma - secondo quanto riporta Radio Formula, in Messico - ci sarebbe ora anche l'ipotesi Wolverhampton, già considerata nelle scorse settimane. Uomo chiave nell'affare sarebbe il procuratore di André Silva, Jorge Mendes, che vanta ottimi rapporti con i Wolves.