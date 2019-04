Nuove idee per il mercato del Milan, in attesa di risolvere il contenzioso con la Uefa sul Fair Play Finanziario e comprendere i margini di manovra. Ieri, nella sede del club si è tenuto un vertice con uno dei rappresentanti della Elenko Sports, l'agenzia che cura gli interessi di Emerson Palmieri del Chelsea e Malcom del Barcellona.



DUE IDEE PER IL FUTURO - Un incontro interlocutorio per conoscersi e capire quale sia la situazione relativa a due giocatori che potrebbero fare al caso del Milan. Che per Malcom un tentativo lo aveva già fatto durante la scorsa finestra invernale di calciomercato: prestito con diritto di riscatto, l'offerta rispedita al mittente dal Barcellona. Malcom ha una valutazione piuttosto alta, oltre i 50 milioni, e piace a diversi club inglesi oltre che all'Inter. Discorso diverso per Emerson Palmieri che il Chelsea potrebbe cedere per una cifra superiore ai 25 milioni di euro, ma molto dipenderà dal possibile blocco del mercato. L'ex Roma potrebbe diventare una alternativa di lusso al titolare Rodriguez.