Milan, infortunio per Chukwueze con la Nigeria: atteso a Milano per gli esami

Getty Images

Brutte notizie per il Milan di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese perde per infortunio Samuel Chukwueze. L’attaccante nigeriano ex Villarreal si è infortunio nel ritiro della sua nazionale.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, Chukwueze si fermato in allenamento con la sua Nigeria per un problema muscolare.



L’entità dell’infortunio non è al momento chiara, con il calciatore che rientrerà in anticipo in Italia.



Chukwueze è infatti atteso a Milano per sottoporsi agli esami strumentali di rito, che potranno chiare il tipo di infortunio e le tempistiche dello stop per programmare il lavoro di recupero e il fissare il ritorno in campo.