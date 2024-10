Milan, Jovic può partire e restare in Serie A

AFP via Getty Images

Ilguarda al futuro del proprio attacco con un'idea ben precisa. Alvaroe Tammyrappresentano una certezza, ma se ci sarà la possibilità di investire ulteriormente lo si farà e il nome di Gimenez del Feyenoord che resta in cima alla lista. Per poter inserire il centravanti messicano in lista, tuttavia, uno dei giocatori "stranieri" attualmente in rosa e il candidato numero uno diventa inevitabilmente Luka Jovic.Confermato a inizio estate prima che il club rossonero chiudesse lo scambio Abraham-Saelemaekers con la Roma, l'attaccante serbo oggi non è considerato "utile" daed essendo arrivato a parametro zero, qualsiasi tipo di cessione possa concretizzarsi genererebbe anche una plusvalenza per le casse del club.

Secondo quanto riportato da Leggo nella sua edizione romana,, che sta cercando un vice-Dovbyk con più esperienza internazionale rispetto a Shomurodov. Jovic ha costi contenuti di cartellino, ha già giocato ad alti livell europei e conosce già bene le dinamiche della Serie A. L'affare è possibile, saranno le cifre a stabilire la fattibilità dell'operazione.