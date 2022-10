Luci a San Siro. Milan-Juventus è il big match della nona giornata di Serie A: al Meazza, i rossoneri nell’anticipo di sabato alle 18 devono cancellare la serataccia di Champions di Londra sul campo del Chelsea e, per farlo, devono battere una Juve che nell’ultima settimana si è risollevata sia in campionato superando il Bologna che in Europa contro il Maccabi Haifa. Le quote sono dalla parte dei vincitori dell’ultimo scudetto: «1» a 2,10, «X» a 3,25, «2» a 3,75. Se gli esiti Goal e No Goal quasi si equivalgono, rispettivamente a 1,80 e 1,90, l’Under a 1,70 (sono finiti con meno di tre reti complessive i precedenti dello scorso campionato, 1-1 allo Stadium e 0-0 a San Siro) si fa preferire all’Over a 2,05. Olivier Giroud a 2,75 è il marcatore più probabile, seguito a 3,25 da Rebic, Vlahovic e Leao. Guardando la classifica della Serie A, il big match è quello di domenica alle 15 alla Dacia Arena: si sfidano la sempre più sorprendente Udinese e l’Atalanta, con i friulani in serie aperta di sei vittorie consecutive che partono in leggero vantaggio nelle quote. L’«1» (con conseguente sorpasso) vale 2,55, il «2» a 2,75, mentre il pareggio è più in alto a 3,40. Con l’Atalanta, in testa dopo otto giornate c’è il Napoli, che sta dominando in Europa e facendo meraviglie in campionato. La squadra di Spalletti va a fare visita alla Cremonese, ovviamente con il favore della lavagna Snai: la settima vittoria in nove gare è quotata 1,42, con il pari a 4,75 e l’«1» a 7,00 che è la quota più alta del weekend per un successo di una squadra di casa. La Champions League ha rivitalizzato l’Inter di Simone Inzaghi che, dopo aver battuto il Barcellona, cerca di scalare la classifica in campionato. Sabato alle 15 i nerazzurri aprono la giornata di Serie A sfidando il Sassuolo: se il «2» è a 1,73, il pareggio e il colpo della squadra di Dionisi sono alla stessa quota, 4,25. E, a proposito di Inter, l’ultimo anticipo del sabato (20.45) è quello tra Bologna e Sampdoria, che vede l’esordio sulla panchina blucerchiata di un ex interista come Dejan Stankovic che ne sfida un altro, Thiago Motta. Favorito quest’ultimo a 2,00, mentre la prima vittoria di Stankovic schizza a 3,65. Le romane deluse - Il giovedì di Europa League non ha regalato sorrisi a Roma e Lazio, che provano a concentrarsi sul campionato. Domenica sera all’Olimpico Mourinho – reduce dalla sconfitta col Betis – attende il Lecce nella sfida tutta giallorossa: «1» a 1,35. Il posticipo di lunedì sera è invece quello tra Fiorentina e Lazio, con entrambe che arrivano dall’impegno europeo: i biancocelesti hanno pareggiato a Graz, i viola hanno sbancato Edimburgo e sono i favoriti per il Monday Night a 2,45.