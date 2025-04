Milan, Kompany a San Siro anche per studiare Thiaw: è un obiettivo del Bayern Monaco

La prossima estate sarà quella della rivoluzione in casa Milan. Dopo una stagione così deludente nessuno, o quasi, può sentirsi sicuro della conferma. Diversi sono i giocatori sotto esame, da Theo Hernandez a Samu Chukwueze solo per citarne due, mentre altri potrebbe decidere autonomamente di cambiare aria come per esempio Malick Thiaw. Il difensore classe 2001 sta valutando la possibilità di tornare a giocare a casa, in Germania, per cercare di convincere il ct tedesco Julian Nagelsmann a dargli una chance in Nazionale.



KOMPANY IN MISSIONE - Un tecnico in missione. Non è passata inosservata la presenza a San Siro per il derby di coppa Italia tra Milan e Inter di Vincent Kompany, paparazzato mentre scambia opinioni in tribuna con Mehdi Benatia, attuale direttore sportivo del Marsiglia. Il motivo principale del viaggio era quello di studiare pregi e difetti della squadra allenata da Simone Inzaghi, prossima avversaria del Bayern Monaco nei quarti di Champions League, ma attenzione anche ai possibili risvolti sul calciomercato. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l’allenatore belga ha seguito con attenzione anche la prestazione di un giocatore che piace molto al club bavarese, Malick Thiaw.





ADDIO POSSIBILE - Arrivato al Milan nell’estate del 2022 dallo Schalke 04 per 6 milioni di euro più 3 di bonus, Thiaw può salutare Milano e la serie A la prossima estate. Il club rossonero attende di ufficializzare la scelta del nuovo direttore sportivo (Fabio Paratici ndr) per poi affrontare il dossier sul difensore nativo di Düsseldorf. D’altronde la scadenza vicina del contratto del 2027 impone delle riflessioni sulla volontà comune di andare avanti insieme. Malick è tentato dal Bayer Leverkusen e attende segnali dal Bayern Monaco, previste novità a stretto giro di posta.

