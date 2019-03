Marcos Cafu, ex terzino del Milan, parla a Sky Sport prima del derby con l'Inter: "Derby sempre speciale, il Milan sta meglio ma è sempre difficile affrontare una squadra come l'Inter. Gattuso e le mie parole dell'anno scorso? Vivo nel calcio e capisco di calcio a differenza di altri che parlano e non capiscono, ci vuole tempo, gliel'hanno dato ed è arrivato dove è arrivato. Ha fatto un grande Milan, un derby d'Europa".