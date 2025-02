AFP via Getty Images

Milan, la Curva Sud attacca: "I giocatori non meritano di indossare la maglia nemmeno nei camerini del Milan Store"

26 minuti fa



La sconfitta del Milan contro il Torino ha completato una settimana da incubo per Sergio Conceicao e i suoi ragazzi, che hanno salutato la Champions League ai playoff e si sono allontanati dal quarto posto. Una sconfitta - l'ennesima di un campionato in cui i rossoneri stanno faticando davvero tanto - che il tifo organizzato del Diavolo non ha preso affatto bene.



Sui propri canali social, infatti, la Curva Sud ha duramente attaccato la società in primis e i giocatori poi, con un lungo messaggio: "Dopo Zagabria, dopo Rotterdam, dopo l'eliminazione, dopo tutto questo oggi dovevamo vedere un Milan con la bava alla bocca… E invece un'altra sconfitta oscena, figlia di una società inesistente senza programmazione, figlia di errori che non si vedono neanche all'oratorio, figlia di molti giocatori che una maglia come la nostra non meriterebbero di indossarla neanche nei camerini del Milan Store. Vergogna!".