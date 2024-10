Milan, l'analisi di Costacurta: ecco chi ha sbagliato con il Napoli

Ilè uscito ancora una volta sconfitto dadove, nella decima giornata di, è passato ildi Antonio. L'ex capitano dei rossoneri, Alessandro, ora opinionista, ne ha parlato nel corso di una trasmissione a Sky Sport dove ha analizzato gli errori commessi in occasione del gol di, quello che ha sbloccato e indirizzato la gara. Questo il parere dell'ex allenatore del"Quando la palla viene intercettata: sul gol sono uno più avanti all’altro. Sesi fosse mosso prima… Quello è stato il mio ruolo per 30 anni, questo èÈ impossibile mettere in fuorigioco Lukaku, non sei da solo. Se vedi che il tuo compagno di reparto che è leggermente indietro. Secondo me. Il secondo gol di? Se si va a fare il raddoppio alloraQuandoesce, non va a raddoppiare, mai concedere il tiro in porta in quella situazione. Non va con la grinta giusta, non va così determinato”, ha detto.

Con questo successo, ilsi conferma sempre piùdel campionato, allungando a 11 punti ilsugli avversari diretti della scorsa gara. Perora è tempo di: i suoi restano ancorati, conconquistati in 9 gare giocate, frutto di 4 vittorie, 2 pari e giàA queste devono aggiungersi poi le due patite in Champions, un ruolino di marcia non da Scudetto