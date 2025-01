Milan, Leao: "Conceiçao ci ha portato una grande energia e mentalità. E' la vittoria di chi ci ha sempre creduto"

, attaccante del, ha preso la parola a Milan TV e ha confessato le sue emozioni per la vittoria della Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il derby per 3-2 in rimonta sull'Inter.Inter avversario difficile, mache dobbiamo avere anche se non giochiamo bene. E poi complimenti a tutta la squadra, chi è qui da più anni si ricorda bene che l'ultima volta che eravamo stati qui avevamo perso. Stavolta volevamo portare a casa la coppa”, ha dichiarato il giocatore portoghese.Leao si è poi espresso sul suo contributo, una volta entrato in campo sul 2-0 per l'Inter e a distanza di due settimane dall'infortunio muscolare contro il Verona: "Vincere è una grande emozione. Chi è qui da più anni sa che vincere lo scudetto era stato qualcosa di incredibile. Ora anche i più giovani sanno cosa vuol dire vincere qualcosa".Rafa Leao ha parlato poi anche ai microfoni di Sportmediaset: "Ho bisogno di quello che mi sta dicendo, ho sentito un’energia la prima volta che l’ho visto… Tutti hanno capito cosa vuole fare, il cambiamento si vede dentro e fuori dal campo. In queste due partite non abbiamo mai mollato fino alla fine, alcune partite devi vincerle con la mentalità ed il mister ci ha portato quello”. Leao ha poi aggiunto: "A volte si sbaglia, si sbagliano dribbling o passaggi, però non la volontà.Mi spingerà a fare il massimo, cercherò di aiutarlo".