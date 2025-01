GETTY

Sangue, lacrime e successo. Le prime partite di Sergioresteranno nella pur già ricca storia del, la sua nuova squadra. Da quando si è seduto sulla panchina rossonera, il portoghese ha ribaltato due gare, vincendole, e portando nella bacheca del club di viale Aldo RossiRaggiante e, Conceicao ha festeggiato in una maniera peculiare. Al triplice fischio infatti ha abbracciato i suoi, ha esultato con gli uomini presenti in panchina e con quelli che erano in campo, il tutto mentre sul suo volto solcavano delle. Emozione, commozione e stress accumulato negli ultimi giorni e rilasciato tutto in un botto.

Conceicao spilling blood for this Milan.



Getting medical treatment with his players cheering him on @CBSSportsGolazo pic.twitter.com/z9xVknI8za — Marco Messina (@IFTVMarco) January 6, 2025

Prima, per esultare sul gol del 3 a 2, quello decisivo, segnato da Abraham,Troppo l’entusiasmo dopo la rete, troppo poderoso lo scatto per entrare in campo che gli provoca unNel post gara poi, prima di ricevere la medaglia, l’ex Porto si fain panchina e mostra come la suastesse. Una finale vissuta a 360 gradi, la prima vinta con il Milan in panchina per Sergio Conceicao.