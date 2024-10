Milan, Loftus-Cheek titolare a Leverkusen: "Ma non giocherò così alto..."

GETTY

Ilsfida ilnella seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League e va a caccia dei primi punti sul campo dei tedeschi, dopo aver perso contro il Liverpool a San Siro nel primo turno.Fonseca schiera tra i titolarial posto di Alvaro Morata e il centrocampista inglese è intervenuto a Sky Sport nel pre-partita.- "Per la squadra è una partita importantissima. Non siamo partiti nel modo migliore in Champions e stasera abbiamo l'opportunità per fare una bella prestazione e mettere qualche punto in classifica".

- "Da parte mia devo fare del mio meglio, non mi sono sentito al top a inizio stagione ma è lunga e spero di fare bene stasera".- "Abbiamo avuto dei momenti che possono cambiare la stagione e uno di questi l'abbiamo vissuto contro l'Inter. Ci ha dato enorme fiducia ed è importante continuare così".- "Io ho cambiato posizione un po', però stasera giocherò a centrocampo non così alto ma cercherò di arrivare in area, se possibile".