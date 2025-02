Milan, Moncada: "Riscatto Joao Felix? C'è sempre una possibilità. Gimenez non una mia idea"

AC Milan via Getty Images

Geoffrey, dt del, ha parlato a Sport Mediaset prima della gara di Coppa Italia ai quarti di finale contro la Roma:"Era molto importante fare qualcosa sul mercato. Abbiamo cambiato un po' di giocatori, cambiando un po' di profili e la struttura della squadra per dare al mister più opzioni. E le aspettative sono alte, iniziando dal vincere la partita di questa sera, c'è la Coppa Italia, la Champions League, in campionato dobbiamo tornare. Era importante fare qualcosa sul mercato".- "Era difficile. Lo conoscevamo dai tempi dei Cruz Azul, abbiamo sempre avuto contatti con lui e in questo mercato sapevamo che c'era possibilità di prenderlo. Poi con i club olandesi è sempre difficile, lo avevamo visto anche con Reijnders. Gimenez ha fatto un grande lavoro, ha spinto tanto per venire con il suo agente. È un profilo che conosciamo e che volevamo".

- "Nono, ma era importante fare un numero 9 e Santi è un profilo così".- "Dipende da noi, da lui. C'è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo veramente un bel rapporto, vediamo in estate".- "Tutti sono obiettivi per noi. Stasera possiamo andare in semifinale: è molto importante".- "Resta con noi, è un'altra possibilità sulla destra"