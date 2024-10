Milan-Napoli senza Theo Hernandez, Politano: "Per noi è un vantaggio"

Getty Images

si affrontano a San Siro per la decima giornata di Serie A. Assenze pesanti per i rossoneri, non ci sono per squalifica Tijjani Reijnders eche non hanno potuto scontare il turno di stop contro il Bologna a causa del rinvio. E l'assenza del terzino francese, sostituito da Filippo Terracciano, è un vantaggio per il Napoli: lo sostiene anche- L'esterno italiano torna titolare nell'undici di Antonio Conte e prima del calcio d'inizio della gara di San Siro è intervenuto a DAZN: "E' sempre bello giocare qui. Ci arriviamo da primi in classifica e dobbiamo dimostrare di meritare quel posto. Vincere ci darebbe una spinta in più per affrontare le prossime gare, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo. Certamente, sarebbe un bel tassello da mettere in più.

- "Sicuramente è un vantaggio, conosciamo le sue qualità. E' un giocatore eccezionale e per il loro stile di gioco è una perdita importante. I giocatori che lo sostituiranno sono comunque di grandissimo livello".