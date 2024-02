Milan: nessun problema per Reijnders

Tijjani Reijnders non ha giocato neanche un minuto contro l'Atalanta. Alla base della scelta non ci sono ragioni fisiche: il centrocampista olandese, che è stato in panchina tutta la partita, non è infortunato, la sua esclusione è tecnico-tattica. Lo ha fatto capire Pioli nell'intervista post partita: "Sta bene, non ha problemi fisici. Semplicemente ha giocato tutta la partita contro il Rennes e Adli, per caratteristiche, poteva fare bene contro l'Atalanta".