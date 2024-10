Milan, per gennaio piace Skov Olsen: la valutazione e il fattore Bruges

BELGA MAG/AFP via Getty Images

Ilstudia le mosse e valuta i rinforzi in vista del mercato di gennaio con l'obiettivo di dare a Fonseca una rosa completa in ogni reparto, per tentare l'assalto non solo alla Serie A, ma anche agli obiettivi europei. Se i ruoli delle due ali sembrano essere quelli più saldi al momento, con Leao e Pulisic certi del posto fisso, è sulle alternative che iniziano a emergere alcuni dubbi. Motivo per cui i rossoneri si guardano attorno: il nome individuato dalla dirigenza del Milan,Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Geoffrey Moncada ha messo nel mirino l'esterno d'attacco danese, già in Italia nel recente passato, quando aveva vestito la maglia del. Arrivato dal Nordsjaelland con grandi aspettative, dopo una stagione da oltre 20 gol in patria, il talentuoso calciatore classe '99 aveva tuttavia avuto diverse, mettendo la firma solo su 3 gol in 2 stagioni e mezzo, prima di essere ceduto al Bruges a gennaio 2022. Ora, in Belgio sembra, numeri quasi da centravanti, seppur rapportati alla difficoltà del campionato, di altra portata rispetto a quello italiano.

L'ipotesi Skov Olsen per il Milan si lega a un percorso poco soddisfacente delle seconde linee rossonere sull'esterno del reparto offensivo., con i due nuovi innesti arrivati nell'estate 2023 che ancora non hanno offerto le prestazioni che si richiedevano loro a fronte di un esborso di 14 milioni di euro per il primo e 20 milioni il secondo. Proprio a metà tra queste due cifre si aggira la valutazione fatta dal Bruges per. Una spesa che potrebbe regalare al Milan un rinforzosebbene in carriera abbia giocato di più a destra a piede invertito - per un giocatore la cui scadenza contrattuale è attualmente fissata. A facilitare l'operazione, potrebbe contribuire anche il, con cui il Milan ha concluso proprio poche stagioni fa l'affare De Ketelaere.