Pochettino su Pulisic: "Sono preoccupato da come lo gestisce il Milan, va protetto"

Negli Stati Uniti è tutto pronto per il debutto di Mauricio Pochettino sulla panchina della nazionale americana. Il nuovo ct debutterà la notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, alle 3 di notte (orario italiano) gli Usa sfideranno Panama nella prima di due amichevoli di questa pausa per le nazionali; la notte tra il 15 e il 16 giocheranno contro il Messico alle 4.30.

- "È un grande giocatore, un calciatore fantastico - ha detto Pochettino rispondendo a una domanda su Pulisic durante la conferenza - uno dei migliori talenti offensivi al mondo. E penso che, sia nel presente che nel futuro, contribuirà a portare questa nazionale nella posizione che vogliamo raggiungere.. E' arrivato stanco, vedremo se giocherà. Dobbiamo cercare di aiutare Pulisic quando abbiamo davvero bisogno di lui, perché dovrà essere in forma, forte e felice; dobbiamo costruire un rapporto ottimo con il suo club".

- "Vogliamo giocare con undici giocatori che stiano bene, si sentano freschi e abbiano la possibilità di scendere in campo senza correre nessun rischio., senza far rischiare loro nessun infortunio". Pulisic quindi non è sicuro di giocare la prima partita di Pochettino da ct degli Usa: il nuovo allenatore della nazionale ha trovato stanco il trequartista del Milan, che finora ha giocato tutte e 9 le partite tra campionato e Champions, e sempre da titolare.